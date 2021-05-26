Сертификат для путешествий по Евросоюзу почти готов

В Европе на носу лето, а с ним и сезон отпусков. После полутора лет локдаунов, закрытых границ, отмены рейсов люди жаждут вырваться на свободу, наслаждаться нормальной жизнью и отдохнуть. Но ещё не побеждён коронавирус. Поэтому тем путешественникам, которых его не носят и не представляют опасности для местных жителей, Евросоюз решил выдавать сертификаты трех типов: о вакцинации, отрицательном результате ПЦР-теста и о выздоровлении. Они будут бесплатными для граждан ЕС, их можно будет получить в цифровом формате или распечатать на бумаге.

«Мы не говорим о паспорте или проездном документе, его по закону не обязательно иметь пассажиру, - пояснил премьер-министр Испании Педро Санчес. - Это инструмент, который облегчит передвижение, а также прибытие в пункт назначения и транзит путешественников ".

Ряд важных аспектов реализации этой схемы остаются на усмотрении государств. Например, он могут потребовать тестирования детей, путешествующих с родителями, даже если те полностью вакцинированы. Многие страны установили минимальный возраст для такого тестирования приезжающих в 6 лет, но есть исключения. Португалия хочет, чтобы отрицательный результат ПЦР-теста имели двухлетние малыши, тогда как Шотландия, не входящей, правда, в ЕС, требует этого для лиц от 11 лет. По закону прививки не разрешается делать детям до 16 лет. Но:

«В разных странах-членах ЕС принимается всё больше решений об организации вакцинации молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, – сказал еврокомиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс. – Для остальных мы постараемся предоставить доступные тесты. Мы предложили быстрые анализы на выявление антител. Можно будет проводить огромное количество экспресс-тестов на антиген по цене менее 5 евро за каждый».

Это, действительно, недорого для семейного бюджета по сравнению, например, с возросшей стоимостью полётов на курорты.

Европейскому сертификату осталось пройти последнюю юридическую проверку, что ожидается в ближайшее время.

"Есть надежда, что он будет принят на следующем заседании Европарламента в июне, в пленарную неделю с 7 июня, - сказал испанский депутат Хуан Фернандо Лопес Агилар. – Сертификат вступит в силу 1 июля при условии, что страны-члены обеспечат скорейшее внедрение необходимой инфраструктуры. Пусть это будет хорошая новость. Во всяком случае, лето 2021 года не будет напоминать кошмар 2020 года ».

При предъявлении сертификатов в аэропортах неизбежны очереди, но Брюссель постарался свести бюрократические процедуры для пассажиров к минимуму. А как только кризис с Covid-19 будет официально объявлен завершённым, эти документы также исчезнут, и передвижение по Европе снова станет свободным.