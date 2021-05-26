Судебная тяжба Евросоюза с фармацевтической фирмой AstraZeneca

Европейский Союз и AstraZeneca сражаются в бельгийском суде. Тяжба началась в апреле, когда ЕС обвинил шведско-британского производителя вакцины от коронавируса в несоблюдении контракта. Им предусмотрена поставка к концу июня 300 млн доз, но страны-члены получат только треть от этого числа. Евросоюз объявил, что нужно взимать с AstraZeneca 10 евро за каждый день задержки каждой дозы и оштрафовать компанию на 10 млн евро за каждое нарушение контракта. Юристы ЕС ссылаются на безотлагательность борьбы с пандемии и призывает судью заставить фармацевтическую компанию поскорее выполнить свои обязательства.

"Можно судить о срочности запрошенных мер только в отношении контракта, - прокомментировал профессор права Лёвенского университета Герт Ван Калстер. - Ключевым элементом будет такой аргумент Еврокомиссии: "Если проводить энциклопедический анализ всего контракта и осуществить всю процедуру по существу, то придётся прождать несколько лет, а такого времени у нас нет. Не лучше ли добиться от другой стороны, чтобы она просто поставила эти вакцины?" И в этом отношении судья также учтет эту срочность".

Евросоюз подозревает что причитающиеся ему дозы попадают в первую очередь в Великобританию. Но сама компания уверяет, что контракт с ЕС будет соблюдён, и что она приложит все разумные усилия для обеспечения поставок, несмотря на производственные трудности.

«Поставки вакцин AstraZeneca зависят, конечно, от обязательств по контракту, которые компания имеет перед другими сторонами. Не будем забывать, что Еврокомиссия действует в данном случае для государств-членов, - продолжал Герт Ван Калстер. – Хотя Еврокомиссия сама и не подписывала контракт, она должна будет настаивать на выполнении поставок в срок существует, и для этого указать на необходимости соблюдения договорных обязательств. Это особенно сложный элемент в данной конкретной процедуре, потому что это, вероятно, судье придётся также изучить содержание других контрактов. На деле судья, конечно, может иметь доступ к этим контрактам, а может и не иметь".

Ожидается что на принятие судебного решения потребуется от 2 до 4 недель, после чего оно может быть оспорено.