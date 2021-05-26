Механизм блокировки был заблокирован

Расследование дела о крушении кабины канатной дороги на севере Италии позволило установить предположительную причину аварии, в которой три дня назад погибли 14 человек. К настоящему времени задержаны владелец подъёмника и двое руководителей компании. В причастности к происшествию подозреваются ещё несколько человек. По мнению следствия, система блокировки, которая должна была удержать кабину при обрыве троса, была отключена. Говорит Роберто Чиконьани, командующий карабинерами Вербании:

– Различные неисправности, похоже, проявлялись с конца апреля. Регулярно шли обращения в компании, выполняющие техническое обслуживание, работы проводились, но проблемы не устранялись.

– Нельзя говорить о халатности, ведь механизм блокировки был удалён сознательно, – отмечет Олимпия Босси, прокурор Вербании. –Очевидно, речь не идёт о преднамеренном убийстве, но люди погибли в результате этого действия.

В аэропорту Милана прошла небольшая церемония в память о пяти израильтянах, погибших в катастрофе. Из всей семьи в живых остался только пятилетний мальчик.

– Между тем состояние маленького Эйтана, единственного выжившего в трагедии, улучшается, – передаёт Джорджия Орланди, корреспондент Euronews. – По словам врачей, которые борются за его жизнь в одной из больниц Турина, мальчик пришёл в сознание; сейчас рядом с ним его тётя – сестра погибшего отца. И, хотя его состояние по-прежнему оценивается, как тяжёлое, врачи проявляют осторожный оптимизм.