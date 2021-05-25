Брюссель наблюдает за Минском и Москвой

Евросоюз с редким единодушием одобрил дополнительные меры против Минска. Но собравшимся на брюссельской площади гражданским активистам недостаточно закрытия европейских аэропортов для авиакомпании "Белавиа" и персональных санкций против окружения Лукашенко в ответ на то, что они считают угоном ирландского лайнера:

"Беларусь должна быть наказана за эту акцию, - сказала Дарья. - Европа должна быть более решительной в принятии санкций и поддержке гражданского общества Беларуси".

Руководители стран-членов ЕС добиваются от белорусских властей немедленного освобождения оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он был снят с рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс после поступления с земли ложного сообщения о бомбе на борту и посадки в Минске в сопровождении боевого самолета.

"Теперь мы изучаем возможность более широких экономические санкций, смотрим на источники дохода белорусского режима, - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. – Результат от новых ограничений может почувствоваться не сразу. Но то, что мы обсудили за столом саммита, идёт гораздо дальше, чем мы зашли до сих пор".

На встрече в Брюсселе главам государств и правительств пришлось сократить до полутора часов дискуссию об отношениях с Россией. В итоговом документ они "осудили её незаконные, провокационные и подрывные действия в отношении Евросоюза". Но повестку дня саммита захватили белорусские события. Лидеры ЕС будут теперь внимательно следить за поездкой на этой неделе в Сочи Александра Лукашенко, чтобы выяснить, насколько его поддерживает Владимир Путин.

"ЕС расколот. Часть стран надеются, что Россия поможет избавиться от Лукашенко и тем самым поспособствует решению белорусской проблемы, - сказал Густав Грессель из Европейского совета по иностранным делам. - Другие настроены более скептически. Они считают, что придётся усилить давление на Россию. Только когда союзнические отношения с Беларусью будут обходится для неё слишком дорого, Москва может решит от Лукашенко".

Обновить стратегию отношений Еврсоюза с Россией впервые с 2016 года решено в конце июня. Евросовет потребовал подготовить доклад на эту тему главного дипломата ЕС Жозепа Боррель. На содержание документа повлияют действия Москвы в отношении Минска, изоляция которого усилилась.