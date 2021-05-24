Хорватия и Испания открывают объятия для туристов

Хорватия - одна из первых европейских стран, снявших большинство ограничений на въезд из-за коронавируса для путешественников. Отели и рестораны уже принимают посетителей, которые потянулись на Адриатику.

Вакцинация идет полным ходом, и по прогнозам уже к середине лета около 50 процентов из четырех миллионов жителей страны будут полностью привиты. Хорватия принимает туристов из США и большинства европейских стран с сертификатом о вакцинации, отрицательным тестом на COVID-19 или с подтверждением выздоровления.

Горан Павлович, туристический совет Опатии: "Туристический сектор начал вакцинацию - все сотрудники гостиниц, ресторанов, а также частных отелей делают прививки, чтобы обеспечить безопасность туристов. Кроме того, мы организовали места тестирования для пассажиров или путешественников, которые возвращаются в свои страны, если им для этого нужны тесты на COVID".

Раскрывает объятия и Испания - с понедельника граждане Великобритании смогут въезжать сюда без ограничений. Несмотря на то, что Лондон внес Испанию в список "желтых стран", не рекомендуемых для путешествий, британских туристов на испанских курортах, как ожидается, будет много.

Магалуф, город на Майорке, который живет в основном за счет британского туризма, был закрыт почти год. Постепенно жизнь стала возвращаться сюда, но выглядит пока все грустно.

Хосе Пардо, владелец ресторана Maxim’s: "Настроение не очень, но что ж, оно такое, какое есть. Кроме испанцев, которые приезжают сюда в пятницу, субботу и воскресенье, туристов нет. Открыты всего две гостиницы".

Есть надежда, что с утверждением паспорта вакцинации ситуация изменится. А пока британским туристам, побывавшим в Испании, по возвращении придется пройти карантин в течение 10 дней.