В Беларуси запретили освещать несогласованные митинги в прямом эфире

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещение несогласованных митингов в СМИ в прямом эфире, сообщает агентство БелТА.

Сообщается, что закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей. Также вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Этот запрет будет распространяться в том числе на СМИ. Кроме того, журналистам при исполнении профессиональных обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Также он утвердил изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения.

Кроме того, Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи, ограничивающие работу сетей в случае угрозы нацбезопасности. Как уточняет БелТА, документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, в частности сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы. Кроме того, может быть приостановлено функционирование сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временное прекращение их работы).