Степан Путило: "Я должен продолжать то, что мы делали с Романом"

Белорусские оппозиционеры и блогеры не чувствуют себя в безопасности даже в эмиграции. Инцидент с арестом Романа Протасевича показал, что белорусские власти готовы на все ради расправы над политическими оппонентами. Создатель каналов "Нехта" Степан Путило, несмотря на это, намерен продолжить работу.

Степан Путило, создатель каналов "Нехта": _"Конечно, я беспокоюсь за свою жизнь, но я должен продолжать то, что я делаю, то, что мы делали с Романом, потому что это просто вопрос нашей жизни. Мы хотим, чтобы у нас была свободная, независимая страна, такая как сейчас Польша - демократичная. Но она такая, какая есть. К сожалению, власти Беларуси нас считают одними из самых больших врагов. _

Нас с Романом признали лицами, причастными к терроризму, и за это в Беларуси нам грозит смертная казнь. Государственные чиновники говорят, что будут бороться с нами, они могут даже привезти в Беларусь людей из-за границы. Это ужасная ситуация, масштабы репрессий максимальны за всю историю независимой Беларуси".

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска в воскресенье после того, как самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс, вынудили совершить экстренную посадку.

Канал "Нехта", созданный молодыми активистами, стал важным источником информации для миллионов белорусов в период прошлогодних президентских выборов. Позднее его признали экстремистским, а Путило и Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.