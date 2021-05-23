"Мы любим вас, Мадам": выставка памяти Симоны Вейль

В Париже открылась выставка о женщине, сумевшей преодолеть все невзгоды.

Арест, депортация в Германию в юном возрасте и холокост, отнявший у нее родителей, оставили неизгладимый отпечаток на жизни Симоны Вейль.

Будучи министром здравоохрания Франции она стала одним из борцов за право на аборт. Закон Вейль, разрешающий искусственное прерывание беременности, был принят во Франции в 1974 году.

На выставке под названием "Мы любим вас, Мадам" в парижском Hôtel de ville (ратуше) собраны около 500 документов из полной битв и побед жизни женщины, которая также была первым председателем избираемого Европейского парламента.

Люди смогут открыть для себя массу документов, отражающих многогранность жизни Симоны Вейль: магистрат, министр, европейский депутат, свидетель холокоста, а затем, в конце жизни, республиканская икона. Все это указывает на тот факт, что никаких оснований для различий в обращении с мужчинами и женщинами не было Оливье Розенберг куратор выставки

Спустя 4 года после ее смерти память о ней живет, а ее борьба все также актаульна. Выставка продлится до 21 августа.