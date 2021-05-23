Смертельная авария на фуникулёре в горах Италии

13 человек погибли в результате аварии на канатной дороге в северном Пьемонте в первый день снятия ограничений и открытия многих туристических достопримечательностей и горных курортов Италии.

Трагедия произошла на горе Моттароне в районе населённого пункта Стреза на берегу озера Маджоре. По предварительным данным, трос фуникулёра оборвался в 300 метрах от вершины горы, в 100 метрах от последней вышки, в одной из самых высоких точек трассы. Кабина подъёмника рухнула на землю, рядом с лесом, с почти полуторакилометровой высоты и, по словам спасателей, была практически смята.

На место происшествия выехали медики и эксперты. Подъём и спуск кабинок были временно приостановлены до выяснения точных причин случившегося. Двое выживших - дети 5-ти и 9-ти лет - были доставлены на вертолёте в больницу Турина в тяжёлом состоянии.

7 лет тому назад фуникулёр Моттароне проходил двухлетнее техобслуживание. В последнее время он не работал несколько месяцев из-за карантина.