Не только страны или регионы - но и частные предприятия сегодня проводят кампании по вакцинации своих сотрудников. Немецкий концерн Evonik Industries оборудовал центр по вакцинации в столовой своего химического отделения в Ханау недалеко от Франкфурта. С 7 июня врачи начнут делать здесь прививки и другим желающим. Это один из пилотных проектов Германии.

Аналогичные шаги предпринимают железнодорожный оператор Deutsche Bahn, производитель автомобилей Volkswagen и химический гигант BASF.

После столь критикуемого медленного старта, в последние недели Германия значительно ускорила темпы вакцинации. Примерно 40% взрослых получили первую дозу препарата от COVID-19, а более 13% уже сделали оба укола/

Ральф Шарф, сотрудник Evonik:

"Я работаю здесь, в Evonik, и мое рабочее место находится всего в 200 метрах. Так что я прямо рядом с центром вакцинации. Очень удобно для нас, что наш работодатель всё это организовал".

Венгрия может послужить примером свобод, которые вернулись на фоне успешной кампании по вакцинации. В стране привиты уже 5 миллионов граждан, хотя при этом использовались и не утверждённые ещё в ЕС вакцины Spoutnik V и Sinopharm. С электртонным COVID-паспортом, подтверждающим вакцинацию, введённым с 14 мая, можно посещать общественные места и культурные мероприятия. На фоне снижения числа заражений, власти отменили предписание об обязательном ношении масок, и премьер -министр Виктор Орбан подал пример согражданам:

"Это означает, что мы может распрощаться с нашими масками. Моя дорогая маска, прощай, прощай!"

Австрийцы смогли в эти праздничные выходные насладиться курортным отдыхом впервые за последние полгода стали открываться отелей, спа, рестораны и кафе. Гостиничная индустрия оживает в преддверии католической Троицы.

В термах Штирии и Бад-Вальтерсдорфа многолюдно, но они заполнены лишь на треть из соображений безопасности. Допускаются лишь те, кто может представить справку о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или тест на наличие антител.

В Чехии с понедельника начинается второй этап ослабления ограничений. Гостиницы, общежития и другие подобные объекты могут вновь открыться при условии соблюдения строгих санитарно-гигиенических мер. По прибытии гости обязаны предъявить тест на коронавирус, свидетельство о вакцинации или документ о перенесенном Covid-19. Длительность пребывания ограничено одной неделей, если гость захочет остаться еще немного, ему нужно будет пройти повторное обследование.

С понедельника культурные мероприятия, театры и кинотеатры смогут посещать до 1000 человек на открытом воздухе и 500 человек в помещении, которое должно быть заполнено лишь наполовину. А все начальные и средние школы возвращаются к обычному процессу обучения без какой-либо ротации.

Ученики школ, в которых проводятся тесты на антигены, должны будут проходить их один раз в неделю. Более точные ПЦР-тесты на Covid обязательны раз в две недели.

До 12 человек будут допущены к коллективным занятиям спортом в помещении и на открытом воздухе.