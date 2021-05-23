Европейцы отдыхают от COVID-ограничений

Вот-вот, как в доковидные времена, закипит ночная жизнь в европейских странах. В субботу в Германии некоторые клубы принимали посетителей на открытых площадках. Из двух сотен столичных заведений такая возможность есть примерно у четверти. Для остальных ночных клубов период простоя ещё не окончен.

А между тем, в Румынии свыше 35 тысяч католических паломников собрались в субботу в храме под открытым небом. Мессу во францисканском монастыре Шумулеу Чук, что в регионе Трансильвания, служат на протяжении столетий. Но в прошлом году её отменили в связи с пандемией.

Параллельно, "марафон вакцинации" проходил в прививочном пункте, развёрнутом неподалёку. Сюда за уколом мог прийти любой желающий. Воспользовался такой возможностью влиятельный в местных религиозных кругах монах Чаба Бойте, недавно тяжело перенёсший заболевание.

Чаба Бойте, францисканский монах:

"Я был в больнице с COVID-19, и мне пришлось нелегко. Я похоронил довольно много людей, которые умерли от этой болезни".

Первые выходные при смягчённых ограничениях во Франции. Поток пациентов в больницах снижается. Но расслабляться рано - говорят власти. В Бордо идёт срочная вакцинация населения из-за выявленного кластера заражений новым "крайне редким" штаммом вируса.