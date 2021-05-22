Италия передала Франции сообщника террориста

Во Францию из Италии экстрадирован предполагаемый сообщник злоумышленника, совершившего теракт в Ницце в июле 2016 года. По данным следствия, 28-летний албанец по имени Эндри Элеци снабдил оружием выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля, который совершил наезд на людей, расходившихся с набережной после фейерверка по случаю Национального праздника Франции.

Албанец был арестован 21 апреля на юге Апеннин в провинции Казерта и отвергает все обвинения. Его арест произвели по европейскому ордеру, выписанному французскими властями, в результате обмена информацией в рамках сотрудничества следственных органов двух стран.

В результате теракта в Ницце погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Находившийся за рулем грузовика преступник был ликвидирован полицейскими на месте. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Судебный процесс по этому делу начнется в следующем году.