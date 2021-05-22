Мощные землетрясения в Китае

Несколько человек погибли, десятки пострадали в результате двух мощных землетрясений, произошедших в разных районах Китая.

В Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной провинции Юньнань повреждены около 13 тысяч зданий, домов и других построек. Местные власти направили в район бедствия более 600 спасателей. В этом районе произошло землетрясение магнитудой 6,4 и свыше 450 повторных толков. Тысячи людей были эвакуированы.

Еще через несколько часов землетрясение магнитудой 7,3 произошло в провинции Цинхай, расположенной вблизи границы с Мьянмой. Эта область считается одним из самых густонаселенных регионов Китая.

В провинции Юньнань в 2008 году жертвами удара стихии стали 90 тысяч человек.