Это будет не ГУЛАГ? | #Куб

Десятки тысяч российских заключённых могут быть направлены на принудительные работы в специализированные центры. С такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний. Глава ведомства Александр Калашников предлагает заменить осуждёнными трудовых мигрантов, которые отказываются от особенно тяжелых и непривлекательных проектов.

Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату. Александр Калашников директор Федеральной службы исполнения наказаний России

Упоминание ГУЛАГа в выступлении Калашникова не случайно. Именно с советской системой трудовых лагерей сравнивают инициативу ФСИН её критики.

Опасения, что российские власти хотят перенять советский опыт использования труда заключённых, звучали ещё после первых публикации об экспериментах с исправительными центрами ФСИН. В марте Калашников рассказывал о намерении привлечь осуждённых к специфическим работам в Арктике и уборке загрязнений. Тогда же он говорил о создании исправительного центра в Красноярском крае, — теперь этот опыт обсудил в Красноярке координационный совет уполномоченных по правам человека.

На этом же заседании глава тюремного ведомства рассказывал, что привлечь в соответствующие трудовые центры планируют осуждённых, которым могут заменить заключение на принудительные работы. По его словам, это более 180 тысяч человек.

Уполномоченные не против

Инициативу ФСИН поддержала Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. В её аппарате приводят мнение омбудсмена Хабаровского края Игоря Чесницкого. Он выражал надежду на то, что такое решение «позволит многим людям выйти из мест лишения свободы и обрести себя в новом качестве нормального гражданина, который не совершает преступлений».

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Привилегии

Критикам инициативы отвечает журналистка RT Мария Бутина. В прошлом она провела больше года в заключении в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации. Теперь Бутина призывает отбросить эмоции и без передёргиваний задуматься над предложением ФСИН. По её словам, работа в тюрьме — это привилегия.

«Скрепы»

Создание системы трудовых исправительных центров — это путь к ГУЛАГу. Так посчитало большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования. Разделяете ли вы эти опасения?

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