Проект Moonlight – сеть спутников на орбите Луны

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует вывести на лунную орбиту спутники, которые в дальнейшем помогут развитию программ по исследованию Луны. Эти спутники обеспечат надёжную телекоммуникационную сеть, что позволит избавить космические аппараты, направляющиеся на поверхность Луны, от громоздких устройств связи и навигации на борту. Работа ведётся в рамках проекта Moonlight. Говорит Дэвид Паркер, заведующий отделом ЕКА:

– Проект Moonlight представляется нам по-настоящему захватывающим, поскольку речь идёт о необходимой инфраструктуре для поддержки непрерывных исследований. У нас уже разработана перспективная программа научного исследования Луны с помощью роботизированных миссий. Мы главный партнёр НАСА в рамках программы Artemis по отправке людей на Луну. Но стратегия Европейского космического агентства – не резкий рывок, а поэтапный процесс.

Благодаря сети лунных спутников, люди, попав на Луну, могли бы постоянно поддерживать связь с Землёй. На сайте агентства отмечается, что многие страны мира и частные компании разрабатывают сейчас лунные программы, и сотрудничество в рамках проекта Moonlight способствовало бы их успеху.