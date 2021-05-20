Nord Stream 2: США отказались от санкций, но не от борьбы

Белый дом решил не применять санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 , сняв напряженность между Вашингтоном и Берлином по поводу проекта стоимостью 12 млрд долларов.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен в своём письменном заявлении конгрессу объявил, что отказ от первоначальных ограничений, введённых законодателями против швейцарской компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, "отвечает национальным интересам Соединённых Штатов".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал такой шаг "конструктивным", но отметил:

"Помимо этого, я думаю, нет никаких гарантий относительно того, что именно решат в Вашингтоне, когда через три месяца будет представлен следующий отчёт. Но у нас, я думаю, есть ещё три месяца, в течение которых мы можем обговорить всё это с ответственными лицами в Вашингтоне".

В докладе, который Госдепартамент США регулярно предоставляет Конгрессу в связи со строительством трубопровода также говорится, что санкции не будут введены также против финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, директора проекта Nord Stream 2 Марко Казирати, коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида и технического директора Nord Stream 2 AG Павла Персидского. Такой шаг, по мнению Госдепартамента, "предоставит возможность для дипломатического взаимодействия с Германией для решения проблемы рисков, которые запуск газопровода создаст для Украины и европейской энергетической безопасности".

Ряд конгрессменов - как демократов, так и республиканцев - раскритиковали решение американской администрации отказаться от введения санкций, потребовав от президента Байдена пересмотреть его. Они утверждают, что проект угрожает интересам США.

По словам Блинкена, Соединённые Штаты продолжат выступать против завершения строительства трубопровода. Так, из-за проекта Nord Stream 2 предполагается ввести санкции против четырех судов и четырех юридических российских лиц . В докладе отмечается, что введение ограничений требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран - членов ЕС", и Вашингтон учтёт все опасения, высказанные сластями этих стран. у

Германия и ряд других европейских стран считают Nord Stream-2 чрезвычайно важным для обеспечения долгосрочных поставок энергии в регион. Проект включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительные работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Вашингтона. С декабря 2020 года строительство было возобновлено после годовой паузы.