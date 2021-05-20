Келагаи: платки, которые придают женщинам красоту

Исторический город Шелкового пути Шеки в Азербайджане издавна был центром производства шелка и особенно знаменит своими головными платками - келагаи. Их изготовление - кропотливый процесс, требующий мастерства и большого количества сырья.

Заур Якубов, директор фабрики "АзерИпек": "Наше предприятие существует с начала прошлого века. У нас полный цикл производства шелковой продукции - от сырья до головных платков келагаи. Из кокона мы получаем около тысячи метров шелковой нити, и свыше тысячи коконов у нас уходит на производство одного платка келагаи".

Коконы помещают в кипящую воду, чтобы размягчить их и растворить белок, который их скрепляет. Это очень важный этап производственного процесса, поскольку он гарантирует, что целостность нитей не будет нарушена. Затем каждая нить сматывается с кокона в длинные отдельные пряди, которые затем наматываются на катушку. Хотя процесс полностью автоматизирован, за ним по-прежнему следит человек.

Окрашивание материала вручную требует мастерства и тонкого чувства процесса. Производители келагаи используют натуральные красящие эссенции - из барбариса, дикого яблока, шафрана, смородины и сумаха.

Платки развешивают для просушки. А затем их украшают специальными узорами - это самая важная часть любого келагаи.

В поселке Баскал Аббасали Талибов, ремесленник-келагайи в четвертом поколении, один из немногих, кто еще сохранил это искусство и ремесло.

Узоры на келагаи выполняются деревянными печатями под названием галибы, сделанными из груши, ореха и дикой яблони. Хотя мода постоянно меняется, мотивы келагаи остаются неизменными на протяжении веков. Они вдохновлены растениями и геометрическими формами, особенно популярен узор пейсли.

Хаят Халилова разрабатывает и продает платки келагаи в своем магазине в Баскале. Она объясняет, как определить их подлинность.

Хаят Халилова, дизайнер келагаи, владелица магазина:"Подлинные азербайджанские келагаи должны проходить через кольцо. Давайте попробуем вместе и посмотрим, получится ли это у нас. Как видите, этот шелковый платок келагаи легко проходит через кольцо - значит, он настоящий".

В Баскале туристы могут понаблюдать за производственным процессом и принять участие в изготовлении платков. И они редко уезжают без покупок.

Улдуз Акперова, туристка из Швейцарии: "Я живу в Женеве уже более 15 лет. Мне хотелось привезти что-то уникальное для своей свекрови. Келагаи действительно представляет Азербайджан, он такой оригинальный и такой красивый, это идеальный подарок".

Элина Бобкина, туристка из России: "Я побывала в Баскале, в том самом месте, где производят красивые платки келагаи. Я была просто в восторге от увиденного, потому что в Баскале такие платки делают мужчины. То есть мужчины делают такие платки в подарок женщинам своими руками".

В 2014 году ЮНЕСКО признала важность красивых и практичных платков, включив их в список мирового нематериального культурного наследия.