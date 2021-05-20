В Евросоюзе назревает туристический бум

С приближением сезона отпусков в Евросоюзе ускоренными темпами восстанавливаются транспортные связи и туристический бизнес. В течение последних 14 месяцев из-за пандемии Covid-19 вся эта инфраструктура в основном простаивала. Оживить её позволяют теперь успешная в большинстве стран вакцинации и снижение заболеваемости. Готовятся принимать больше пассажиров международные аэропорты, включая Брюссельский. Уже идёт бурное бронирование билетов на рейсы из Нью-Йорка и Пекина. Представительница европейских авиакомпаний Аньес Леру признаёт, что минувший год был для них одним из наихудших.

"Раньше у нас было 14 тыс маршрутов, сейчас их число сократилось до 6 тыс. Нужно снова соединить аэропорты между собой. Если вы отправляетесь на зарубежный курорт этим летом, то вам, возможно, придется сделать в пути одну или две пересадки. В идеале мы хотим избавиться из них и восстановить прямое соообщение".

Европейские авиакомпании призывают Брюссель поскорее разработать для вcех пассажиров однотипные документы об отсутствии у них коронавируса. Пока же отдельные страны по-своему печатают такие удостоверения, на проверку которых по прибытии уходит много времени.

"Европа этот как лоскутное одеяло, сотканное из разных законов, - продолдает Аньес Леру. - Кризис ещё раз продемонстрировал, что нашим странам не хватает солидарности и единообразия. - Мы говорили, и сейчас научно доказано, что путешествовать по воздуху безопасно. Авиакомпании и аэропорты ввели в действие множество мер охраны здоровья. Поэтому мы призывавем всех снова отправиться на летний отдых самолетом".

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер доволен тем, что в Евросоюз решено впускать туристов, не имеющих его паспорта:

"Это отличная новость для нашей индустрии. - США и КНР - это для нас крупнейшие рынки за пределами Евросоюза. Они дают нам наибольшую прибыль и проявляют верность европейским направлениям. Навестить свою историческую родину стремятся диаспоры, например, ирландская. В Германии очень ждут возвращения американских туристов. И повсюду рассчитывают принять большое количество гостей из Китая. В последние годы были сделаны огромные инвестиции, чтобы удовлетворять потребности китайских путешественников".

Континентальная Европа также надеется на наплыв британских туристов, большинство из которых к лету получат положенное количество уколов. В 2019 году Соединённое Королевство отправило в Испанию 19 млн отдыхающих, которые тогда были гражданами ЕС. Мадрид рассчитывает получить в этот раз хотя бы 8 млн, привлекая их лозунгом: «Вы заслуживаете Испанию». Однако по возвращении домой большинству из них придётся сесть на 10-дневный карантин. Лондону и Брюсселю стало ещё труднее согласовывать свою политику в сфере туризма.