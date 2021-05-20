Европарламент предложил ввести ответственность за "экоцид"

Европейский парламент пытается ввести в международный лексикон понятие "экоцида", то есть экологического убийства. В четверг депутаты одобрили набор формулировок для преступлений против окружающей среды, которые являются четвертой по доходности криминальной деятельностью в мире. Правоцентрист из Нидерландов выступает за то, чтобы расширить эту инициативу и сурово карать отдельных нарушителей и бизнес:

«Мы также сможем привлекать к суду лица или компании, загрязняющие землю, воду и атмосферу, - сказал Антониус Мандерс. - Они должны нести такое же наказание, как в Америке. А мы в Европе довольно старомодны в отношении такого рода преступлений».

"Зелёные" призывают подвести под определение экоцида деяния, прининяющие особо тяжкий урон природе и планете, например, утечки нефтепродуктов или атомные катастрофы. Депутат от этой партии из Франции призывает внести это в европейское законодательство:

«У нас есть возможность предусмотреть ответственность за серьёзные нападения на окружающую среду, а также процедуры наказания и меры по осуждению экоцидов, - сказала Мари Туссен. - Поймите меня правильно, идея в том, чтобы предотвращать эти преступления, то есть учредить правила, не позволяющие этому происходить. Изучая деятельность корпораций, мы видим, как краткосрочные экономические интересы заставляют идти на такие проступки директоров, которые находятся под давлением, например, своих акционеров. Но если учредим такие правила, это лишит акционеров возможности оказывать нажим на руководителей таких компаний как Total, Esso, Shell с тем, чтобы они продолжали эксплуатировать ископаемое топливо и тем самым подвергать опасности всё живое».

Из всех ветвей власти Евросоюза определения экологических преступлений одобрил пока только Европарламент. Депутаты намерены представить свою инициативу Еврокомиссии и правительстам стран-членов.