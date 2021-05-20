В театр и ресторан с "зелёным паспортом"

"Зелёный пропуск" с данными о вакцинации открывает путь австрийцам к ресторанам, кафе, барам и пивным, где можно встретиться с друзьями и весело провести время. Со среды отели, театры, фитнес-клубы и парки развлечений могут снова принимать посетителей.

Канцлер Себастьян Курц ратовал за ослабление ограничений - это стало возможным из-за снижения числа заражений в Австрии и расширения кампании по вакцинации.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

"Слава богу, у нас уровень заражения ниже, чем прогнозировали эксперты. И поэтому мы можем начать сегодня с чистой совестью. Я вижу счастливые лица тех, кто отвечает за культуру, спорт, туризм и гастрономию. Это день радости спустя несколько месяцев, после долгого периода экономической засухи".

Оживлённее стало и на улицах литовских городов: уже сняты ограничения на работу открытых террас баров, кафе и ресторанов. С понедельника будет снят ещё ряд ограничений: в этот день правительство запускает выдачу так называемого паспорта возможностей, который доказывает наличие прививки от коронавируса, антител после коронавирусной инфекции или отрицательного теста на COVID-19. Он позволит своему владельцу впервые за много месяцев обедать в закрытых помещениях.

Откроет сертификат доступ и ко многим другим местам. Цель нововведения в том, чтобы поощрить население пойти на прививку.

Римантас Первенецкас, директор торгового центра:

"Мы очень довольны этим решением. Когда наши магазины закрылись в середине декабря, мы и подумать не могли, что это продлится так долго, даже в самых кошмарных снах нам такое не снилось".

В Португалии новые правила поведения на пляже стали необходимым условием смягчения ограничений: ношение масок обязательно при перемещениях по территории, нужно также соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 м от других загорающих и в 3 м между лежаками. Если пляж заполнен на 50%, будет поднят жёлтый флаг, и игры с мячом на нём будут ещё разрешены. А вот если поднимется красный - то подобные массовые развлечения придётся отложить.