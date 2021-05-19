Вашингтон сокращает санкции против "Северного потока — 2"

Вашингтон намерен частично отказаться от введения санкций против «Северного потока — 2». Как сообщают американские издания Politico и Axios, об этом говорится в докладе Госдепартамента, который в среду должен быть представлен в Конгрессе США. Предполагается, что из-под угрозы ограничительных мер будут выведены компания-оператор газопровода и её руководство.

Как сказано в публикациях, внешнеполитическое ведомство намерено ограничиться мерами против четырёх компаний и судов-трубоукладчиков, задействованных в строительстве газопровода. «Санкций против трубоукладчиков должно быть достаточно, чтобы отсрочить завершение "Северного потока — 2", который готов более чем на 90%», — приводит Politico объяснения одного из своих источников. Неназванные собеседники Axios говорили о нежелании администрации Байдена оказывать давление на немецких потребителей российского газа и портить отношения с Германией.

Официально в Госдепартаменте пока не подтверждают и не опровергают частичный отказ от санкций против российского газопровода. В ведомстве отметили, что Белый дом рассматривает «Северный поток — 2» как геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы и Украины:

«Мы ясно дали понять, что за участие в "Северном потоке — 2" компаниям будут грозить санкции».

Накануне в разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом госсекретарь США Энтони Блинкен вновь подчеркивал, что США не согласны со строительством газопровода и намерены вместе с союзниками и партнёрами противодействовать «российским попыткам подорвать общую безопасность». Ранее глава Госдепартамента заявлял, что не допустит реализации проекта.

Республиканцы возмущены

Сообщения о частичном отказе администрации Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» уже вызывали негативную реакцию со стороны ряда конгрессменов. Один из лидеров Комитета по иностранным делам в палате представителей республиканец Майкл МакКоул заявил, что такая позиция Госдепартамента станет нарушением публично данных обязательств. Отказ от санкций, по его словам, будет означать, что в реальности администрация Байдена никогда и не планировала сделать всё возможное, чтобы помешать запуску газопровода. «Это проект пагубного влияния России, который грозит усилением энергетической зависимости Европы от Москвы и сделает Украину более уязвимой перед российской агрессией», — заявил МакКоул.

Германия ждёт

Украинский вопрос в связи со строительством газопровода затронул в своём выступлении на конференции «Потсдамские встречи» министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он подчеркивал, что параллельно с развитием проекта Берлин принял гарантии сохранения транзита газа через Украину.

По словам Альтмайера, будет ли завершено строительство «Северного потока — 2», станет окончательно ясно в течение года. Эти сроки, — как отмечает министр, — зависят прежде всего от самих строителей, а немецкое правительство со своей стороны успешно разрешило все политические проблемы в этой области.