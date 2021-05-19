Европейские музеи ждут посетителей

Музеи Европы вновь дарят ценителям искусства надежду на скорое полноценное возвращение культурной жизни. В Париже после шестимесячного перерыва свои двери распахнул Лувр. Из-за действующих ограничений привычных толп в самом популярном художественном музее мира нет. Первые посетители не замедлили воспользоваться редкой возможностью и насладились встречей тет-а-тет с Моной Лизой.

В Лондоне в Королевской Академии художеств открылась новая выставка. На ней представлены работы Дэвида Хокни. Британский художник создал их в 2020 году на iPad и посвятил наступлению весны.

Аксель Ругер, исполнительный директор Королевской академии художеств, говорит: "У весны свое окончание "локдауна". Она символизирует начало новой жизни. Природа оживает, открывается в некотором смысле. Работы Дэвида всегда такие оптимистичные, красочные, они просто излучают позитивную энергию, который мы так все хотим ощутить сегодня".

Экспозиция продлится до 26 сентября.

Амстердам также предлагает своим жителям и гостям пройтись в скором времени по подзабытым галереям. На подготовку ретроспективной выставки о рабстве у Рейксмюсеума ушло четыре года. Посетителей ждут подлинные истории людей, живопись, утварь и песни, которые передавались из поколения в поколение.

Первым после снятия ограничений путешественникам будет, чем заняться и в Афинах. Здесь открыт знаменитый Музей Акрополя. В Греции ранее официально стартовал туристический сезон. Власти ждут гостей и надеются с их помощью восстановить экономику страны.