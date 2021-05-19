Франция выступила с инициативой по прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС

Прекращение военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, гуманитарный коридор для нуждающихся и скорейшее голосование в Совете безопасности ООН в связи с обострением ближневосточного конфликта - таковы положения проекта резолюции, с которым во вторник выступили Франция, Египет и Иордания.

За последнюю неделю состоялись четыре заседания Совбеза, но из-за позиции США принять декларацию, призывающую к скорейшему окончанию противостояния не удалось.

"Мы продолжим, в случае необходимости, отстаивать мир в интересах израильских граждан. Уверен, что враги вокруг видят, какую цену приходится платить за агрессию против нас. Убеждён, что они тоже извлекут из этого урок", - заявил Биньямин Нетаньяху.

За 9 дней конфликта палестинские радикалы выпустили по израильским городам 3 700 ракет: 540 тз них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила накануне пресс-служба ЦАХАЛ.

"Каждый раз, когда я слышу грохот, все, что похоже на падающие ракеты, даже хлопнувшая дверь, всё это вызывает у меня приступ паники", - говорит 15-летняя жительница Ашкелона Альмог Сахар. Её семья несколько дней назад осталась без дома.

В результате израильских авиаударов и танковых обстрелов, по данным Минздрава Палестины, погибли 237 человек, из них 217 в Газе, включая 60 детей. С израильской стороны - 12 жертв. Разрушены около 7000 зданий.

Во вторник "день гнева " и всеобщая забастовка прошли на Западном берегу Иордана: "Когда вы видите, что с вашей землей, вашим народом и вашей семьей обращаются несправедливо, что у вас всё отбирают, трудно сдержать гнев", - говорит Хазем Диаб, житель лагеря аль-Арруб близ Хеврона.

Во вторник гуманитарная колонна из 15 грузовиков с топливом и 18 грузовиков с продовольствием и медикаментами въехала в Сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом - единственный, который не контролируется Израилем.