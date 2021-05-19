НАТО ищет себе новое применение в партнёрстве с ЕС

Действия России в отношении Украины с 2014 года, такие как присоединение Крыма, дали повод для усиления Организации североатлантического договора. Были обновлены её стратегия и боевая структура. Но теперь НАТО ищет новый смысл для своего существования. Для этого 14 июня в брюссельской штаб-квартире соберутся глав государств и правительств союзных стран. Подготовкой саммита занимался на этой неделе Военный комитет НАТО, в котором Италию представлял генерал-лейтенант Роберто Нордио.

«Сохраняются традиционные угрозы, продолжается террористическая деятельность, - сказал он. - Региональные субъекты, такие как Россия, проявляют всё большую настойчивость, прибегая к гибридным и киберметодам. За последний год новые проблемы создала странам НАТО пандемия коронавируса. Наши вооруженные силы помогали гражданскому обществу справиться с чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Мы также следим за изменением климата с точки зрения безопасности. Но только военными средствами невозможно дать ответы на все эти вопросы. Мы должны больше сотрудничать с такими международными организациями, как ЕС, которые могут предоставить нам дополнительные инструменты ».

Тем временем Евросоюз строит собственную оборону и проводит курс на стратегическую автономию. Из 27 стран-членов 22 состоят также в НАТО. Итальянский генерал видит риск того, что эти две организации будут слишком дублировать друг друга:

«Сотрудничество между НАТО и ЕС осуществляется непросто. Тем не менее, оно уже действует и, по моему мнению, будет развиваться по сложному пути. Нельзя допустить, чтобы гражданин Европы тратил свои деньги дважды: на ЕС и НАТО ".

В этом году международный контингент во главе с США завершает свою 20-летнюю миссию в Афганистане. Солдаты НАТО так и не смогли установить мир в этой стране. Она может снова превратиться в рассадник глобального терроризма.

"НАТО будет продолжать взаимодействие с властями Афганистана даже после вывода своих вооружённых сил, - подытожил Роберто Нордио. - Мы рассматриваем перспективы расширенного партнёрства, при полном уважении афганского суверенитета".

Многие стран-членов НАТО против того, чтобы найти новое применение выводимым войскам. Некоторые правительства предлагают использовать деньги из оборонных бюджетов на ликвидацию последствий пандемии.