Европа: ограничения снимаются, пандемия продолжается

Во Франции для многих одним из самых неприятных последствий пандемии было лишение возможности выпить чашечку кофе на террасе кафе. Но теперь, когда в стране успешно идёт вакцинация, а число заболевших сокращается, это ограничение, в числе многих других, будет снято. Подготовка к возобновление работы в кафе и ресторанах началась уже пару дней назад. Говорит Ален Фонтен, хозяин ресторана:

– Я с большим волнением, удовольствием и облегчением воспринял эту новость, просто не могу передать свои чувства... Хотя знаю, что будет немало сложностей, ведь погода, скорее всего, не будет нам благоприятствовать, и не все ограничения пока сняты, но главное, что мы открываемся!

На первом этапе ряд ограничений сохраняется, и террасы смогут быть заполнены лишь наполовину, а за общим столом смогут сесть не более шести человек. Комендантский час переносится с семи часов вечера на девять.

Ограничения снимают и в Великобритании, между тем вакцинация здесь ещё не завершена, а выявление индийского штамма в нескольких районах страны у многих вызывает беспокойство.

На западе Германии в двух многоэтажных домах был введён карантин после того, как у нескольких жильцов был обнаружен индийский штамм.

В Румынии теперь необязательно носить на улице защитные маски, но многие продолжают надевать их, считая, что так безопаснее:

– Я ношу маску, потому что пандемия ещё не закончилась.

– Я решила, что пока буду в маске, ведь встречаешься со многими людьми и неизвестно, от кого можно заразиться.

Между тем, по данным последних исследований выяснилось, что даже тем, кто перенёс болезнь, имеет смысл сделать прививку, поскольку она помогает избавиться от ряда симптомов длительного постковидного синдрома.