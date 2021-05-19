Ангола: баскетбольная страна

Африка - родина спортсменов и спортсменок мирового класса, при этом Ангола входит в число стран, питающих высший уровень конкуренции. Ее звездные баскетболисты слэм-данками прокладывают себе путь в команды Европы и США. Мы исследуем глубоко укоренившуюся страсть Анголы к этому виду спорта, заложенную в ее ДНК.

В столице Луанде, молодые люди очень любят играть. А зрители просто обожают смотреть за игрой.

Альфредо "Веза" Фортунато, ангольский баскетбольный аналитик:"Каждый раз, когда играет сборная Анголы, страна практически замирает, и все прилипают к телевизорам, наблюдая за игрой грозной команды, по навыкам сравнимой даже с Америкой и Европой".

Ангола доминирует на африканском континенте уже три десятилетия. Она выиграла 11 из 15 чемпионатов Афробаскета с 1989 года. Подобные домашние поединки всегда заряжают болельщиков энергией.

Это финал Кубка Викторино Куньи между соперниками из Луанды - "Петру" и "Примейру де Агошто", проходящий в условиях строгого протокола COVID.

Альфредо "Веза" Фортунато:"Наблюдать за игрой этих двух команд просто восхитительно. Это очень похоже встречи мадридских "Реала" с "Атлетико", матчи "Реала" против "Барселоны" или "Селтикс" против "Лейкерс". Практически та же концепция".

Успех Анголы в баскетболе основан на мастерстве, преданности делу и ряде ведущих имен, как в прошлом, так и в настоящем. Сейчас сборная страны ведет борьбу за участие в Олимпийском баскетбольном турнире и Чемпионате мира.

Бруно Фернандо - одна из современных международных звезд. Приобретенный командой "Атланта Хокс", он стал первым ангольцем, выступающим в заветной американской лиге НБА.

Бруно Фернандо, ангольский баскетболист:"Это замечательное чувство. И, безусловно, очень приятное. Для меня большая честь быть в таком положении, иметь возможность представлять свою страну. И, как я уже говорил, я надеюсь, что мой пример откроет двери для многих детей, которые мечтают играть в НБА, они смогут понять, что это возможно".

Знаменитый конголезский баскетболист Дикембе Мутомбо тоже в свое время играл за "ястребов". В 2015 году он был введен в Зал славы НБА. Он пользуется высоким авторитетом как посол африканского баскетбола.

Дикембе Мутомбо, посол африканского баскетбола в НБА:"С юных лет я видел, как Ангола доминировала в баскетболе, и они до сих пор доминируют на континенте. Я думаю, что во многом это связано с тем, что в Анголе заложены важные основы баскетбола, есть великие тренеры и вдохновение".

Все это способствует росту талантов завтрашнего дня.

Еще одним окном возможностей для молодых игроков станет новая Баскетбольная лига Африки, партнерами которой являются НБА и ФИБА.

Дикембе Мутомбо:"Это будет большое событие для Анголы. Сюда будут приезжать скауты НБА, тренеры и генеральные менеджеры НБА, чтобы посмотреть на молодых африканцев и понять, кто лучший на континенте".

Пока эти восходящие звезды стремятся к успеху, сборная Анголы сосредоточена на олимпийском квалификационном турнире в Литве.

Цель - гарантировать себе место на Играх в Токио.