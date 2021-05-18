День света: сила слова и искусства

Фестиваль воды и света - праздник, ставший традиционным, для жителей и гостей Брессаноне, что в Южном Тироле, в итальянских Альпах. Но второй год подряд мероприятие отменяется из-за пандемии.

В Международный день света, учреждённый ЮНЕСКО, местная художница решила поднять горожанам настроение "добрым словом" - в виде световых инсталляций.

Петра Полли, современная художница: "Я подумала, что людям необходимы положительные эмоции. Я сделала поисковый запрос в интернете, набрав слово "изменение". И нашла разные синонимы. Вы можете увидеть здесь те из них, которые означают перемены в положительном смысле".

"Открытие", "преобразование", "развитие", "Жизнь требует изменений" - слова и фразы на шести языках можно прочесть в разных местах по всему городу. Автор надеется, что это поможет уставшим от локдауна и пандемии отогнать негативные мысли и настроиться на нужный лад.

Стефани Приет, куратор проекта:

“Я убеждена в том, что секрет искусства - в прямом диалоге со зрителем. На самом деле, эта работа кроет в себе множество значений. Поэтому каждый из нас может понимать и интерпретировать её по-разному".

В следующем году организаторы планируют провести фестиваль с большим размахом - установив в Брессаноне и окрестностях десятки световых арт-инсталляций.