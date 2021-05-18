Португалия приветствует британских туристов

Тысячи британских туристов с понедельника прибывают в Португалию: это единственная страна Южной Европы, которая оказалась в "зелёном списке" Лондона. Отправившимся туда подданным Соединённого королевства не нужно будет проходить 10-дневный карантин по возвращении. В одном только аэропорту города Фаро за сутки приземлилось более 20 рейсов из Великобритании — более 5500 гостей.

"Мы очень-очень рады, нас встречают с огромными плакатами 'Добро пожаловать!' и дают вот такие подарочные наборы. Внутри маска, дезинфицирующее средство и памятка, как безопасно провести здесь отпуск. Всё это просто прекрасно".

Португальский турсектор несказанно рад решению Лондона включить их страну в список безопасных: экономике остро необходим восстановительный импульс.

Педру Лопеш, управляющий отеля:

"Очевидно, что когда британцы собираются в отпуск и видят, что есть близкая страна в Европе, где эпидемическая ситуация спокойная, они тут же соберутся именно туда — а нам только этого и надо".

Ещё в прошлую пятницу в Лиссабоне объявили, что ждут в гости туристов из большинства стран Европы, и для пересечения границы необходим только отрицательный результат ПЦР-теста.