Eurostar не сойдет с рельсов: компанию спасли от банкротства

Eurostar - компания, которая занимается перевозкой пассажиров по тоннелю под Ла-Маншем договорилась со своими акционерами и банками о рефинансировании. Главный исполнительный директор французского Национального общества железных дорог, которому принадлежат 55% акций Eurostar, назвал соглашение - важным шагом в обеспечении устойчивости компании и путешествий между континентом и Великобританией.

Сумма пакета рефинансирования - 290 миллионов в пересчете на евро. Так, на 58 миллионов будут выпущены новые акции. 178 миллионов - сумма предоставляемых кредитов под гарантию акционеров. Еще 58 миллионов - кредиты на реструктуризацию.

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, компания Еurostar потеряла практически всех пассажиров. В настоящее время между Лондоном и Парижем, а так же Лондоном и Брюсселем курсируют всего по одному поезду в день.

Eurostar не удалось заручиться помощью как от правительства Франции, так и властей Соединенного Королевства. Лондон считает компанию французской, а Париж - частично британской, поскольку штаб квартира перевозчика расположена Великобритании.