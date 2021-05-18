Сравнение ближневосточной политики ЕС и США

Конфликт между Израилем и палестинцами принял в этот раз радикально новый характер. Брюссель были слегка застигнут враспох, когда ультранационалисты в Тель-Авиве и Иерусалиме и правящая в секторе Газа группировка ХАМАС развязали интенсивный обмен военными ударами.

Важную роль на Ближнем Востоке снова пытается играть Евросоюз. Но его пока не просит о посредничестве заместитель главы израильского представительства в ЕС и НАТО Валид Абу Хайя, который видит угрозу еврейскому государству от исламистских сил:

"У нас очень чёткое намерение — пресечь любую террористическую атаку из Газы со стороны террористической организации ХАМАС, которую поддерживает Иран и другие террористические организации в регионе, с целью нападения на израильское мирное население в городах и поселках".

А страны Евросоюза ещё не выработали общую позицию. Его представитель по иностранным делам Жозеп Боррель делает заявления только от собственного имени..А Соединённые Штаты быстрее отреагировали на ближневосточную вспышку. После прихода в Белый дом Джо Байдена его адменистрация Белого дома изменила свою риторику. Тем не менее Америка традиционно заступилась за Израиль.

Зато палестинцев поддержала Турция. Мотивы её президента объясняет шведский депутат Европарламента турецкого происхождения Эвин Инчир:.

"Эрдоган всё ещё лелеет мечту стать во главе современного воплощения Османской империи. Это он продемонстрировал и в других конфликтах — в Ливии, в Нагорном Карабахе и во многих других местах. И, к сожалению, турецким лидером движет не столько стремление урегулировать нынешнюю ситуацию, сколько его собственные интересы – а именно взять на себя руководство всем Ближним Востоком".

Франция попыталась привлечь к возобновлению мирного процесса президента Египта ас-Сиси. На этом дипломатическое наступление Евросоюза захлебнулось. Его учреждения в течение 30 лет предоставляли палестинцам и арабским странам региона инвестиции и экономическую помощь, чтобы за это оказывать на них политическое влияние. Директор Европейского Ближневосточного проекта Мартин Конечны считает, что деловые отношения удалось в итоге наладить только с Израилем:

"Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Израиля. Они сотрудничают во многих областях, например, ведут совместные научные исследования. Двусторонее взаимодействие особенно успешно себя проявляет в экономике. Что касается политики, то в ней главным израильским партнёром остаются США. А ЕС не смог использовать экономическое сотрудничество с Израилем как политический рычаг".

Финансовая помощь Евросоюза палестинцам в 2017-2020 годах составила 1,28 млрд евро. Она предназначалась на создание правового государства, укрепление судебной системы, безопасности граждан и прав человека, а также ряд инфраструктурных проектов. Брюссель надеялся получать взамен конструктивное к себе отношение и добрую волю.