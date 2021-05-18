Венгрия не подписала призыв ЕС к прекращению огня на Ближнем Востоке

Все страны-члены Евросоюза, кроме Венгрии, одобрили заявление с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, которые обстреливают друг друга уже вторую неделю. Министры иностранных дел ЕС провели экстренное совещание, чтобы выработь единую позицию в отношении боевых действий, унёсших ко вторнику жизни более 200 палестинцев, в том числе 61 ребенка. Ракетами были убиты 10 израильтян, включая двоих детей.

"Мы осуждаем ракетный обстрел со стороны ХАМАС и других террористических групп по территории Израиля, - сказал Верховный представитель ЕС по внешней политке Жозеп Боррель. - Мы полностью поддерживаем право Израиля на защиту, но мы также заявляем, что это должно происходить соразмерно и с соблюдением международного гуманитарного права".

В тот же день Европарламент обсудил продолжающееся насилие на Ближнем Востоке.

«Вы допустите, чтобы организация, международно признанная террористической, напала на вашу демократическую страну? - спросил швед Чарли Веймерс министра председательствующей в ЕС Португалии. - Если вы ответите «Да», то помоги нам бог, если Европа когда-нибудь подвергнется атаке. Если же ваш ответ отрицательный, и вы этого не потерпите, то тогда, господин министр, вы не лучше и не хуже Израиля."

Несколько депутатов, в том числе из Ирландии, призвали к немедленному возобновлению переговоров о прочном мире:

«Я бы посоветовала Израилю взглянуть на текущую ситуацию с гуманитарной точки, - сказала Грейс О’Салливан. - Тогда станет очевидна необходимость не эскалации боевых действий, а скорейшего прекращения огня. Все вовлеченные стороны должны сесть за стол и попытаться найти какое-то мирное урегулирование".

В Брюсселе выражают надежду, что давление со стороны ЕС и президента США вынудит израильтян и палестинцев прекратить взаимные обстрелы.