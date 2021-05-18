Для всего Евросоюза предложен единый корпоративный налог

Европейская комиссия обнародовала планы создания единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Пока в бюджеты стран-членов не поступают ежегодно миллиарды евро из-за юридических лазеек, которые позволяют крупным компаниям уклоняться от уплаты налогов.

Еврокомиссар по экономике объяснил решение взыскать в бизнеса дополнительные деньги, в частности, тем, что после победы над коронавирусам много их потребуется на экономическое восстановление:

«Нас заставляет пойти на этот шаг то, что после пандемии нам будут нужны сильные государственные ресурсы, - сказал Паоло Джинтилони. - Кроме того, необходимо перестроить нашу систему налогообложения, которая была разработана с учетом требований прошлого века: до перехода на цифровые технологии и, в определенном смысле, до глобализации".

Брюсселю не нравится, что европейские столицы соперничают друг с другом в снижении налоговых ставок для привлечения инвестиций. Он предлагает новый инструмент под названием BEFIT. Это набор фискальных правил, которые позволят повсюду взимать одинаковые налоги, а также перераспределять корпоративную прибыль между странами ЕС.

Капиталу просто негде будет укрываться. Возможно, слабнет стимул его зарабатывать. Но такую меру поддерживает Oxfam — организация, которая борется за финансовую справедливость.

«Прибыль компании будет вычисляться один раз на уровне Евросоюза по формуле, которая будет определяться в зависимости от различных факторов, таких, как продажи или размер штата, - сказала советник Oxfam Кьяра Путатур. - По этой же формуле, прибыль будет распределяется между странами-членами ЕС. Так что это будет самая справедливая система для перераспределения прибыли. Она будет работать там, где действует реальная экономика ».

В прошлом попытки установить в ЕС единые правила налогообложения терпели неудачи. Такие европейские страны, как Ирландия, Люксембург или Нидерланды, отстаивали свое право предоставлять корпорациям выгодные финансовые условия. Но теперь проблема приобрела глобальный размах. Так, Организация экономического сотрудничества и развития хочет заставать технологические гиганты платить больше налогов, а США предложили установить минимальную ставку в 21% по всему миру.