Для контроля за нелегалами в испанском городе Сеута привлечены военные

Для обеспечения безопасности в испанском полуанклаве Сеута привлечены военные. Накануне всего за один день шесть тысяч мигрантов вплавь или на надувных лодках проникли на территорию города, расположенного на северном побережье Африки, из Марокко. Как минимум полторы тысячи из них - несовершеннолетние.

"Мы обеспокоены тем, что не менее 6 000 человек, среди которых большое количество детей, плыли в Сеуту, подвергая свою жизнь опасности. Многих пришлось спасать, один человек погиб. Сейчас самое главное, чтобы власти Марокко продолжили выполнять свои обязательства по предотвращению неправомерных выездов из страны и чтобы те, кто не имеет права оставаться в Испании, были организованно и эффективно возвращены туда, откуда они прибыли", - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Власти Испании уже отправили обратно в Марокко 2,7 тысяч нелегалов.

"Правительство намерено защищать территориальную целостность Испании, ее границы, одновременно внешние границы Европейского Союза, и, прежде всего, безопасность наших соотечественников, их спокойствие в любое время, вне зависимости от характера угрозы, всеми имеющимися средствами и совместно с нашими европейскими партнерами", - отметил премьер-министр Педро Санчес.

Гуманитарный кризис стал следствием кризиса дипломатического. В Испании проходит лечение генсек фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Власти этой страны ранее предупредили Мадрид о возможных последствиях.

"Это шантаж. Мигрантский вопрос используется как способ давления на государство-член ЕС, на Испанию. Испанское правительство зависит от марокканского: одно оно не может остановить нелегальные переходы границы. Подобная зависимость наблюдается и в случае Греции по отношению к Турции в том, что касается прибывающих оттуда беженцев", - говорит Бланка Гарсес, исследователь из Барселонского центра международных отношений.

Для многих мигрантов с африканского континента испанские города Сеута и Мелилья не что иное, как врата в Европу. В прошлом году сюда, несмотря на риски для жизни, прибыли более 2000 человек, годом ранее - почти 8000.