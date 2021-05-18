AT&T и Discovery объявили о слиянии

Американский конгломерат AT&T объявил о слиянии своей дочерней компании WarnerMedia с Discovery.

Речь идёт о сделке на сумму 43 миллиарда долларов. Цель: укрепить позиции на рынке развлечений, где доминируют стриминговые сервисы, вытесняющие кабельное и спутниковое телевидение.

После объединения активов будет образован новый медиахолдинг. По плану, он должен составить конкуренцию таким гигантам, как Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, TikTok и Facebook.

71% акций новой компании, название которой пока не разглашается, получат акционеры AT&T. Она объединит более 100 брендов. В том числе - каналы HBO, CNN, TNT и TBS. А также Warner Bros., Discovery, Eurosport, Animal Planet.