Польша объявила об аресте российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши заявило о разоблачении российского шпиона. По версии спецслужб, 43-летний поляк передавал Москве секретную информацию об армии, частных компаниях и неназванных гражданах страны.

Обвиняемый арестован, ему грозит длительный тюремный срок. Отмечается, что фигурант дела полностью признал вину. Кроме того, в распоряжении следствия оказались документы, свидетельствующие о раскрытии государственной тайны. Сообщают и о свидетелях.

Шпионский скандал разгорелся на фоне охлаждения дипломатических отношений между Москвой и Варшавой. В апреле из Польши были высланы трое сотрудников российской дипмиссии — их обвинили в нарушении условий дипломатического статуса и проведений акций в ущерб Польше. Москва назвала доводы Варшавы «абсурдными» и в ответ объявила персонами нон грата пятерых польских дипломатов.