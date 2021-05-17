Евросоюз требует от Турции соблюдения прав человека

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь подвергнется международной критики в этот вторник, когда Европейский парламент будет обсуждать ситуацию с правами человека в Турции. Депутаты занимают в отношении этой страны более жёсткую позицию, чем Евросовет и Еврокомиссия. Эта два органа власти недавно заявили о своей готовности возобновить сотрудничество с Анкарой, если она прекратит внутренние репрессии и будет восстанавливать свободы.

Но Брюссель, возможно, выдаёт желаемое за действительное. Доклады за прошлый год Госдепартамента США и организации Human Rights Watch указывают на продолжающееся разрушение турецкой системы верховенства права и демократии. Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини говорит, что судебная власть в ней не самостоятельна:

«По сути, как мы видели во многих случаях, имеет значение только мнение президента. Прокуроры выполняют все, что велит Эрдоган в течение несколько дней после его выступления, а затем идут дальше в том же направлении. Именно это вызывает отчаяние среди турецкого населения. Кто угодно может попасть в тюрьму за что угодно ».

По словам западных правозащитников, из-за отсутствия в Турции разделения властей и по указке сверху, суды систематически проводят безосновательные задержания, делают фальшивые заключения и выносят приговоры о лишении свободы веских доказательств. Как говорит исследователь Турции из Стокгольмского университета Пол Левин, среди тех, кто подвергается такому обращению – журналисты, деятели оппозиции, гражданские активисты, правозащитники:

«Многие из них исчезли в тюремных застенках. Система сдержек и противовесов была ослаблены после отмены чрезвычайного положения. Поступали сообщения о жестоком обращении и пытках за решёткой. Это серьезная проблема для Турция."

Несмотря на эту ужасающую ситуацию с правами человека, председатели Европейских Комиссии и Совета недавно посетили президента Эрдогана в его дворце, где Урсуле фон дер Ляйен не были оказаны положенные по протоколу почести. Брюссель оправдывает эту поездку тем, что Анкаре было твёрдо заявлено о недопустимости нарушений правам граждан.

«Это звучит немного как шутка, когда лидеры ЕС повторяют, что они всерьёз обеспокоены развитием событий в Турции, - продолжал Пол Левин. - Такие слова не имеет того веса, какой у них был раньше. Евросоюз продолжает требовать улучшений в области защиты прав человека потому, что действительно считает её очень важной».

На деле Евросоюз имеет огромное влияние на Турцию, для которой он является крупнейшим торговым партнером. Следовательно, в интересах Эрдогана избегать любых санкций со стороны ЕС и добиваться ослабления нажима. В противном случае президентский рейтинг в преддверии выборов может упасть.

«Слабое место Турции – её экономика. Хозяйство страны идет насмарку. Эрдоган и его электорат добились большого успеха, когда создали своего рода "нижний средний класс" и на время улучшили уровень его жизни. Но сегодня это уже не так».

Брюссель может оказать Анкаре финансово-экономическую поддержку в обмен на демократические реформы. Оценить такую щедрость руководителя Турции может заставать изменение внутриполитической ситуации по мере приближения парламентских выборов 2023 года.