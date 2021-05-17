США поддержат дипломатию в решении палестино-израильского конфликта

Израиль и Палестина должны сами стремиться к прекращению насилия. С таким заявлением в Копенгагене выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом. По словам Блинкена, США поддержат любую дипломатическую инициативу, которая приблизит прекращение огня.

Наблюдатели отмечают, что таким образом Блинкен указывает на позицию властей США, которые не намерены настаивать на немедленном завершении боевых действий. Ранее американский представитель трижды блокировал принятие заявления Совбеза ООН призывом к Израилю и палестинскому движению ХАМАС остановить войну.

Блинкен также сообщил, что США запросили информацию об израильском ударе по зданию в секторе Газа, в котором располагались корпункты иностранных СМИ.

"В скором времени после этого удара мы попросили предоставить нам дополнительную информацию с обоснованием произошедшего. Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, связанные с разведкой, этот вопрос нужно адресовать не мне, пусть свою оценку переданной информации и нашего мнения дадут другие люди".

Между тем в Израиле заявляют что в результате ракетных ударов по сектору Газа в понедельник разрушены 15 километров подземных туннелей и дома девяти командиров боевого крыла ХАМАС.

Жертвами нового витка конфликта стали уже свыше 200 палестинцев, включая 59 детей и 35 женщин.

Ракеты ХАМАС привели гибели 8 израильтян.