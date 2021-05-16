ООН призывает израильтян и палестинцев прекратить боевые действия

Боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены, они чреваты тем, что могут "спровоцировать неконтролируемый кризис безопасности и гуманитарный кризис" в регионе. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая в воскресенье экстренное заседание Совета Безопасности.

"Этот бессмысленный цикл кровопролития, террора и разрушений должен немедленно прекратиться, все стороны должны уважать международное право и права человека. Статус-кво в святых местах необходимо поддерживать и уважать", - сказал Гутерриш, призвав израильтян и палестинцев прислушаться к его призыву.

В своём выступлении глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики обвинил Израиль в военных преступлениях, призвав оказать на него международное давление. Аль-Малики привёл в пример трагедию семьи Хадиди - 10 из 11 её членов погибли:

"Нет слов, чтобы описать ужасы, которые переживает наш народ. Малыш Омар Хадиди родился всего 5 месяцев тому назад, а теперь ему придётся прожить жизнь без матери и братьев: 6-летнего Усамы, 8-летнего Абдул-Рахмана, 14-летнего Сухайба. Все они убиты в результате израильского авиаудара".

Заседание Совета Безопасности проходило в онлайн формате и транслировалось на сайте ООН. Выступивший на нём постоянный представитель Израиля при ООН, посол Израиля в США Гилад Эрдан заявил, что его страна намерена предпринять "всё необходимое для обеспечения безопасности своих граждан" и "остановить агрессию ХАМАС раз и навсегда". Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, Эрдан обвинил в преднамеренном разжигании конфликта и также упомянул о жертвах:

_"Это Надин Авад, 16-летняя арабская девушка, гражданка Израиля. Она изучала химию и биологию, она мечтала изменить мир, но была убита в прошлую среду джихадистами радикальной террористической группировки ХАМАС. Она погибла в своём доме в центре Израиля вместе с отцом". _

По словам Гилада Эрдана, конфликт начался "не из-за каких-то инцидентов с участием Израиля, но из-за внутренней политической борьбы между палестинцами". Израиль призвал Совет Безопасности ООН осудить действия радикального движения ХАМАС и призвать к демилитаризации палестинского прибрежного анклава.

Генеральный секретарь ООН указал, что организация активно взаимодействует со всеми сторонами для немедленного прекращения огня. Единственным выходом из сложившейся ситуации он видит возврат к переговорам с целью создания двух государств со столицей в Иерусалиме.