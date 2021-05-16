Аномальная жара в России

Жители Самары в мае пришли на пляж — температура воздуха в городе повысилась до 32 градуса Цельсия. Здесь, как и в ряде регионов России, установилась аномальная жара. Антициклон накрывший Урал и Приволжье, добрался также и до южных областей европейской части страны. А в Уфе пришлось перенести начало футбольного мачта и раздать болельщикам воду.

На этом фоне вспыхнули лесные пожары. Самая тяжелая ситуация накануне сложилась в Уральском федеральном округе. В Юргинском районе Тюменской области площадь возгорания составила 44 тысяч гектаров. Из-за высокой пожароопасности повсеместно водятся запреты на посещение леса в ближайшее время. В МЧС указывают, что наряду с экстремальными погодными условиями причиной пожаров зачастую становится неосторожное обращение людей с огнем.

Жара перемещается в центральную часть Европейской России. В Москве во вторник может прогреться до 30 градусов Цельсия, что станет рекордом для середины маю за всю историю регулярных метеорологических наблюдений.