Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в обострении конфликта

Палестинские радикалы из сектора Газа подвергли массированному обстрелу территории Израиля. В пригороде Тель-Авива ракета попала в жилой дом. Один человек погиб. В субботу Израиль нанес удары по домам двух командиров ХАМАС и зданию в секторе Газа, где располагались офисы нескольких международных СМИ. В лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате израильских обстрелов, погибли 10 человек.

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля нанесла внушительный урон инфраструктуре радикалов в секторе Газа, в частности сети тоннелей ХАМАС. "Вы знаете, и я это знаю. Израиль не потерпит этого. Мы решительно ответили на атаки (из сектора Газа) и продолжим отвечать так же, пока безопасность граждан Израиля не будет полностью восстановлена", - сказал глава правительства.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания, который принял участие в антиизраильской акции протеста в столице Катара Дохе, возложил ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Исмаил Хания, лидер ХАМАС: "Эта преступная армия убивает женщин и детей на самолетах F-16. Они думали, что они сдержат народное сопротивление".

По данным палестинской стороны за шесть дней конфликта были убиты 149 человек. Из них 41 ребенок. Израиль сообщил о десяти погибших. Среди них двое детей.

Столкновения и беспорядки не прекращаются на Западном берегу Иордана. В Вифлееме 15 мая, когда палестинские арабы отмечают "День катастрофы" (Накба) , произошли стычки протестующих с израильскими солдатами. Военные разогнали бросающих камни арабов слезоточивым газом.