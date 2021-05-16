Израиль: столкновения в Лоде

Несколько человек задержаны полицией в израильском городе Лод в ночь на воскресенье. Речь идёт о еврейских и арабских радикалах, которые подозреваются в причастности к беспорядкам и столкновениям друг с другом и с силами полиции. Волнения начались здесь ещё во вторник. По данным СМИ, за это время в городе были разгромлены десятки принадлежащих арабам магазинов и кафе, а также местная еврейская школа, синагога и здание рынка.

– Мы уже целую неделю укрываемся в убежище, – делится один из местных жителей, – как на войне, на настоящей войне. Моему сыну 12 лет. Мне приходится спать с ним рядом, потому что одному ему страшно.

Между тем, как сообщают представители полиции, в Лоде и других израильских городах где происходили беспорядки, отмечено значительное снижение числа инцидентов.

В городе Джиш на севере страны арабские и еврейские активисты – сторонники мирного сосуществования провели собственную акцию, призывая к миру и прекращению вражды между народами.