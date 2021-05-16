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Италия

Иган Берналь – лидер "Джиро д'Италия"

 Глеб Шатуновский
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Иган Берналь – лидер "Джиро д'Италия"
Авторское право  Luca Zennaro/MTI/MTVA
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Иган Берналь побеждает и надевает розовую майку лидера. Колумбийский гонщик команды «Инеос Гренадье» выиграл девятый этап супермногодневки «Джиро д'Италия». Основная борьба развернулась на гравийном покрытии финального подъёма Кампо Феличе. На этом коротком участке Берналь не смог создать заметный отрыв от соперников, но обозначил свои позиции как главного претендента на итоговую победу. Семь секунд ему уступили итальянец Джулио Чикконе и россиянин Александр Власов из «Астаны», дополнившие топ-тройку. В общем зачёте Власов также занимает третье место и уступает Берналю 21 секунду.