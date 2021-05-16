В Европе подул ветер свободы

В рамках плана по постепенному ослаблению карантинных мер в Великобритании с понедельника открываются музеи и театры, а рестораны и кафе смогут принимать посетителей и в своих закрытых помещениях.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что правительство продолжит поэтапное снятие ограничений, несмотря на то, что штамм вируса, впервые выявленный в Индии, становится доминирующим в некоторых частях королевства. По словам Хэнкока, данные, приведённые ранее Оксфордским университетом указывают на то, что текущая кампания по вакцинации в стране успешно работает против этого штамма. Глава минздрава призвал соотечественников, которые ещё не сделали себе прививку, не медлить с этим.

"Нам нужно быть предельно бдительными в отношении распространения болезни. Кампания по вакцинации - наша гонка в борьбе с вирусом. И новый штамм дал вирусу новые возможности в этой гонке. Но вакцина все равно подействует, у нас есть высокая степень уверенности в том, что вакцина победит", - сказал Хэнкок.

В пятницу правительство Португалии заявило, что британские туристы смогут посещать страну с понедельника - Лиссабон снимает ограничения, введенные в январе для сдерживания распространения Covid-19. Этот шаг был предпринят после того, как Британия включила Португалию в свой «зеленый список» стран, которые можно посетить без необходимости самоизолироваться по возвращении домой.

Британцы смогут посетить Португалию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не далее чем за 72 часа до посадки в самолет.

Ветер свободы дует и в Польше. Люди наслаждались первыми выходными без масок на открытом воздухе во многих туристических местах по всей стране. Постановление вступило в силу с субботы, позволив ресторанам и барам принимать посетителей на открытых террасах. Такие шаги Варшава предпринимает на фоне снижения числа заражений коронавирусом.