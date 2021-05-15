Китай впервые посадил на поверхность Марса космический аппарат

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" успешно сел на поверхность Марса. Посадка произошла в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия.

В результате Китай стал третьей страной, доставившей самоходный аппарат на четвертую от Солнца планету. Ранее это осуществили СССР и США.

Марсоход "Чжужун", назван в честь китайского бога огня и внешне напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити". "Чжужун" весит 240 килограммов. Его питание осуществляется при помощи солнечных батарей.

Основные задачи китайской марсианской миссии - изучение поверхности Красной планеты и состава ее почвы, а также особенностей атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни на Марсе. В общей сложности автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" оснащена 13 научными приборами.

По расчетам, орбитальный модуль должен проработать не менее одного земного года, а марсоход - около трех месяцев.