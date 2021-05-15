В День памяти жертв геноцида армян президент США Джо Байден официально назвал массовые убийства армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом. Ереван приветствовал это долгожданное заявление, но теперь многие в стране задаются вопросом: "Что дальше?"

"Американский народ чтит память всех тех армян, которые погибли во время геноцида, начавшегося 106 лет назад", - сказал президент Байден в заявлении, опубликованном 24 апреля.

Предыдущие президенты США воздерживались от использования слова "геноцид" для описания массовых убийств армян в 1915 году, чтобы не вызвать гнев Турции, отрицающей, что это когда-либо происходило. В Ереване новость была встречена со смесью удовлетворения и недоверия.

"Я не могу в это поверить. Он действительно сказал это, - говорит Самвел Тадевосян. - _Это огромная новость. США настолько важны, что они определённо подадут пример другим странам.30 стран уже признали геноцид". _

68-летний житель Еревана продолжает листать свой телефон, на его лице улыбка: _"Может быть, это даже окажет какое-то давление на Турцию. Может быть, мы наконец-то решим вопрос о том, как ужиться с нашими соседями". _

Несколько десятков человек собрались перед американским посольством в Ереване, чтобы выразить свою благодарность после этого заявления.

Почему сейчас?

"Для Байдена это личный вопрос. Это также призвано продемонстрировать, что он человек слова и выполняет обещания. И это была попытка вернуть себе высокие позиции в американской внешней политике после безрассудных лет администрации Трампа. Вторая причина больше связана с Турцией. Геополитический предлог больше не оправдывает мягкое отношение США к Турции или отступление от того, чтобы назвать геноцид тем, чем он является, - геноцидом", - говорит Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они "отвергают и самым решительным образом осуждают это заявление". Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал это заявление, сказав, что президент Байден "почтил память" жертв геноцида.

Для американских армян "этого недостаточно".

"Моя семья бежала в 1912 году, прямо перед геноцидом, потому что даже в предшествующие годы люди забывают, что в течение многих лет происходили массовые убийства армян. Они были из Эрзерума, бежали, потому что стало очень опасно, и приехали в Чикаго в Америке", - рассказывает 25-летняя Сара Абрамс.

Американский репатриант армянского происхождения покинула The Dalles, штат Орегон, и переехала в Ереван в 2019 году. Сейчас она работает менеджером в блогерской компании и в армянском цифровом журнале Hye-Phen, ориентированном на армянских педерастов.

"Я думаю, что признание со стороны Байдена может быть полезным во многих политических отношениях и для многих армян диаспоры - особенно в Америке - чтобы противостоять турецкому государственному дениализму, с которым мы постоянно сталкиваемся, - говорит Сара. - Но этого недостаточно".

34-летний репатриант Габриэль Узунян из Детройта, штат Мичиган, разделяет то же чувство:

"Это хороший первый шаг. Но что дальше? Что вы собираетесь делать дальше?" - говорит он.

Заявление Байдена было символическим и не сопровождалось никакими дополнительными санкциями.

Репарации

Хотя признание геноцида со стороны США было приоритетом для американских армян на протяжении многих лет, вопрос репараций также был для них очень важен.

"Я не думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда Турция выразит готовнрость вернуть всю Великую Армению. Репарации, если они и будут, то, скорее всего, в денежной форме", - говорит Габриэль Узунян. Спустя 106 лет доказать правовые претензии представляется сложным.

По мнению аналитика Ричарда Гирагосяна, хотя территориальные репарации маловероятны, финансовые репарации возможны после того, как Турция также признает геноцид.

"Во время переговоров между Арменией и Турцией в рамках так называемых протоколов, которые они подписали по нормализации олтношений, частью этого процесса было и соглашение о единовременной выплате со стороны Турции, так что есть прецедент, основанный на предыдущей уступке", - говорит он.

Новые раны

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между ними закрыта. Во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в противопостоянии между Арменией и Азербайджаном, Турция напрямую поддерживала Баку. Анкара предоставила военную поддержку, оружие, завербовала тысячу сирийских наёмников, которые сражались на стороне азербайджанской армии. Это участие Турции было очень травмирующим для многих армян.

"Я думаю, что война действительно изменила надежды как турецкого, так и армянского народов, - говорит Сара Абрамс. - Во время военного парада в Баку в декабре 2020 года президент Эрдоган похвалил Энвера пашу, одного из организаторов геноцида 1915 года. Честно говоря, я была в ужасе. Видя, как это происходит, я не испытываю радости по поводу будущего. Мне кажется, что мы просто выигрываем время, пока Турция не почувствует, что может сделать следующий шаг", - говорит Габриэль Узунян.

"Признания геноцида было недостаточно, потому что, честно говоря, было ощущение, что США спонсировали войну, которая только что произошла, - говорит Сара Абрамс. - Дроны Bayraktar, развернутые Азербайджаном во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, содержали детали и технологии американских фирм. После протеста армянской американской компании несколько компаний, включая Viasat и Trimble Navigation, прекратили поставки своей продукции в Турцию".

"В реалистичном смысле США являются таким производителем и продавцом-экспортером оружия, что частные компании не обязательно находятся под теми же строгими директивами, что и Пентагон или американские военные, другими словами, это не было военной поддержкой Турции со стороны США, скорее, это были частные компании, многие из которых являются международными, поэтому да, должна быть кампания против размещения Турцией беспилотников и источников беспилотников, но я не думаю, что вина за это должна быть возложена на Белый дом", - говорит Ричард Гирагосян из Центра региональных исследований.

"Если бы Байден хотел сделать что-то большее, это должны были бы быть санкции и активный процесс, направленный на то, чтобы, по крайней мере, привлечь Турцию к ответственности, а в худшем случае - исключить ее из НАТО", - говорит Габриэль Узунян.

Хотя сегодня выход Турции из НАТО кажется маловероятным, заявление Джо Байдена создает новый прецедент для последующих президентов США и других западных стран.