Акции в поддержку палестинцев прошли в ряде стран мира

На фоне обострения ближневосточного конфликта, в ряде городов мира прошли манифестации в поддержку палестинцев. В столице Бельгии Брюсселе десятки людей собрались у здания посольства Израиля. Они выразили протест против насилия. Мирная акция продолжалась около часа.

В Копенгагене в демонстрации против действий Израиля приняли участие четыре тысячи человек. Акция переросла в столкновения с полицией, после того, как группа манифестантов начала бросать камни в стражей порядка. Для разгона толпы сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и дубинки.

В Стамбуле после пятничной молитвы манифестанты решили организовать символические похороны палестинцев, погибших в секторе Газа и Иерусалиме. Демонстранты выкрикивали лозунг "Продолжайте сопротивление!" и призывали турецких солдат отправиться в Газу.

Многотысячное шествие мусульман состоялось в Дакке, столице Бангладеш. Демонстранты несли в руках плакаты "Долой Израиль", "Спасите Палестину!", "Остановите геноцид в Газе!". Акцию солидарности с палестинцами организовала исламская политическая партия.