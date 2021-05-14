От португальца - Махатме Ганди

Португальский музыкант саксофонист Рао Кьяо - известный мастер игры и на индийской бамбуковой флейте бансури. С этим инсургентом он и записал свой новый альбом, посвящённый жизни и мировоззрению одного из символов Индии Махатмы Ганди.

Все началось с того, что к 150-летию Ганди индийское правительство попросило его написать песню, посвящённую памяти этого политика и философа.

"Я попал под обаяние этой необыкновенной личности, какой был Ганди, - рассказывает Рао Кьяо. - Помню то восхищение, которое я испытал, когда начал читать о нём, исследовал его жизнь и деятельность. Стал думать: вот это может стать темой для одной песни, а вот это - для другой... Так и родилась эта задумка воздать должное памяти Ганди".

Рао Кяо - из тех, кого называют музыкальными путешественниками. Несколько лет он учился в Индии, которая оказала большое влияние на португальскую музыку

"Я поехал в Индию, чтобы изучать индийскую музыку с Рагхунатхом Сетом, великим флейтистом, и заниматься вокалом с Прадипом Шатерджи, - говорит музыкант. - Я очень люблю индийскую музыку, но моя музыка - это впечатления португальца, который путешествует по миру и хочет высказать своё восхищение Махатмой Ганди".

Альбом "Ганди: дань уважения португальца Махатме Ганди» выходит в трагическое время для Индии из-за Covid-19. Когда Рао Кяо записывал его, он не имел в виду пандемию, но он считает, что доктрины Ганди актуальны и сейчас:

"Было бы очень полезно следовать его философии и его взгляду на невзгоды. Конечно, у него нет конкретного лекарства от этой болезни, речь не об этом, но это его отношение к происходящему могло бы побудить людей искать исцеления, помогая друг другу".

Со свои новым альбомом посвящённым Ганди, Рао Кяо возвращается на мировые музыкальные площадки.