Кто поможет итальянским бизнес-леди?

Пандемия сильно ударила по предпринимателям, пострадали ли больше других предприятия, возглавляемые женщинами? И если да, то к кому они могут обратиться?

Пол Хакетт, Euronews: __"Здравствуйте и добро пожаловать в программу "Планета бизнеса". На этой неделе в центре нашего внимания - женское предпринимательство. Мы отправились в Италию, чтобы узнать об онлайн-сообществе, вдохновляющем женщин на создание и развитие успешных компаний".

Компания Bonfanti Brothers производит красивые пуговицы уже более 70 лет. Здесь качество действительно имеет значение. Продукцию компании, в которой работают около 40 человек можно найти в галантерейных и специализированных ремесленных магазинах по всему миру. Ее основал дед Серены и Кьяры, которые сейчас помогают вести бизнес их отцу и дяде.

Пол Хакетт, Euronews: __"Серена, Кьяра, вы представительницы третьего поколения, но вы первые женщины во главе компании. Привнесли ли вы новый стиль управления?"

Серена Бонфанти, менеджер по экспорту F.LLI Bonfanti: "Да, это, например, гибкость. Мы делаем все возможное, чтобы всегда предоставлять нашим клиентам индивидуальные решения".

Кьяра Бонфанти, отдел по работе с клиентами, F.LLI Bonfanti: "А также цифровизация наших коммуникаций с помощью новых каналов, чтобы достичь и поддержать наших клиентов, агентов и дистрибьюторов".

За помощью и советом сестры обратились в местную бизнес-ассоциацию для женщин-предпринимателей в Турине. Она, в свою очередь, связала их с WEgate, онлайновым центром, занимающимся помощью женщинам в бизнесе.

Серена Бонфанти: "WEgate - это онлайн-убежище. Как предприниматель я получила возможность обогатить свои личные навыки, участвуя в программе наставничества, вебинарах, тренингах. Но я также являюсь членом местной бизнес-ассоциации, в рамках которой мы можем обмениваться идеями, проводить сетевые мероприятия, получать доступ к фондам ЕС и делиться передовым опытом".

Создать свой бизнес бывает непросто, независимо от пола. Исследования показывают, что женщины сталкиваются с рядом серьезных препятствий. В первую очередь, это касается доступа к финансированию.

В то время как женщины создают около трети всех предприятий в Европе, в таких секторах, как технологический, они получают лишь около 2% всего венчурного капитала. Растет обеспокоенность тем, что пандемия особенно сильно ударила по компаниям, принадлежащим женщинам, поскольку они, в основном, работают в секторах, на которых негативно сказываются санитарные ограничения. В стремлении решить возникающие проблемы сеть WEgate предлагает ряд услуг для помощи женщинам в бизнесе.

Пол Хакетт, Euronews: __"Ева, вы руководите проектом WEgate. Что сейчас делает сеть, чтобы помочь женщинам-предпринимателям?"

Ева Мерлони, **руководитель проекта WEgate**: "WEgate - это платформа. Это место доверия, где женщины-предприниматели могут найти информацию и поддержку о том, как начать и развивать свой бизнес, например, как получить финансирование, но также это место для вдохновения и восхваления женского предпринимательства".

Пол Хакетт, Euronews: "На дворе 2021-й год, действительно ли нужно проводить различие между мужчинами и женщинами в предпринимательстве?"

Ева Мерлони: "Предпринимательство не имеет пола. Многие предпринимательские потребности абсолютно одинаковы для мужчин и женщин. Однако женщины сталкиваются со специфическими проблемами, такими как доступ к финансированию и поиск хорошего баланса между работой и личной жизнью, который позволяет им создавать компании и управлять ими".