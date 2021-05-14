Нетаньяху обещает довести операцию в Газе до победного конца

Израильская армия продолжает военную операцию против сектора Газа. Обстрелы территории, находящейся под контролем движения ХАМАС, ведутся как с воздуха, так и с наземных позицией танками и артиллерией.

ХАМАС пока сохраняет возможность пускать ракеты на израильскую территорию. Власти Израиля рекомендуют жителям населенных пунктов, расположенных у границы с сектором Газа, оставаться в укрытиях. В результате ракетных обстрелов со стороны Газы в Израиле погибли 7 человек.

Жертвами израильских бомбардировок, по данным министерства здравоохранения Газы, стали не менее 103 человек. На территории Израиля и Западного берега реки Иордан происходят стычки между представителями израильской и арабской общин; агрессивные толпы нападают на иноверцев и громят их собственность.

В своем обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал довести военную операцию в Газе до победного конца и навести порядок внутри страны:

«Граждане Израиля, мы имеем дело с войной на два фронта. Первый фронт — в Газе. Я говорил, что мы заставим ХАМАС и другие террористические организации заплатить высокую цену. Мы уже это делаем и продолжим со всей мощью. Последние слово еще не сказано. Эта операция продлится столько, сколько необходимо, чтобы восстановить мир и безопасность в государстве Израиль.

Второй фронт – это города Израиля. Повоторю, то что я уже говорил ранее: мы поддерживаем на 100 % полицию, солдат пограничной службы и другие службы безопасности в деле восстановления закона и порядка в израильских городах. Мы не потерпим анархии».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о безоговорочной поддержке действий Израиля со стороны Вашингтона. Делегация египетских посредников, осуществлявшая контакты с палестинцами и израильтянами в целях достижения перемирия, покинула Тель-Авив, так и не убедив израильское руководство пойти на прекращение огня.