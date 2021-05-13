Коронавирус испытают на людях

Британские учёные, работающие в Оксфордском университете, готовятся заразить нескольких добровольцев новым коронавирусом. Они хотят изучить иммунную реакцию наблюдаемых пациентов, чтобы понять, каким образом организм защищается от этого вируса во всех его вариантах. Это должно помочь в разработке эффективных методов профилактики и лечения ковида.

«С помощью этого эксперимента мы хотим определить, может ли иммунная реакция воспрепятствовать новому заражению, — объясняет Хелен МакШейн профессор вакцинологии Оксфордского университета. — Результаты эксперимента помогут нам в будущем разрабатывать вакцины, тестировать их начинать применять еще быстрее».

Все добровольцы уже переболели ковидом и у них уже есть антитела к коронавирусу. Таким образом заразятся они им уже второй раз. А ученые будут наблюдать за тем, как их антитела будут справляться с искусственно введенными вирусами.

До 64 пациентов будут заражены новым коронавирусом в больничных условиях учеными Оксфордского университета. Они останутся здесь до тех пор пока, коронавирус полностью не исчезнет из их организма. То есть недели три. Всё это время добровольцы будут находится под неусыпным наблюдением врачей. Начало эксперимента по искусственному заражению запланировано на понедельник. Все его подопытные участники получат денежное вознаграждение в размере 5000 фунтов стерлингов.

«Мы пока не знаем, что́ именно защищает человека от ковида, от тяжелой формы болезни. Этот эксперимент должен помочь нам ответить на этот вопрос. Из этого эксперимента мы получим очень много информации. Она поможет нам разработать новые вакцины и новые методы лечения», уверена координатор исследованияСьюзан Джексон.

Ученые рассчитывают больше узнать о том, почему люди реагируют на коронавирус по разному, и то как вирус воздействует на иммунную систему. Всё это должно помочь людям наконец взять коронавирус под полный контроль.